Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.12.2025 13:20:22

Warner Bros. Board Recommends Shareholders Reject Paramount Skydance Offer

(RTTNews) - Warner Bros. Discovery (WBD) said its Board has unanimously determined that the tender offer launched by Paramount Skydance (PSKY) on December 8, 2025 is not in the best interests of Warner Bros. Discovery and its shareholders and does not meet the criteria of a Superior Proposal under the terms of WBD's merger agreement with Netflix. The Warner Bros. Discovery Board unanimously reiterated its recommendation in support of the Netflix combination and recommended that WBD shareholders reject PSKY's offer.

Samuel Di Piazza, Jr., Chair of the Warner Bros. Discovery Board, stated: "This offer once again fails to address key concerns that we have consistently communicated to Paramount throughout our extensive engagement and review of their six previous proposals."

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Warner Bros. Discoverymehr Nachrichten