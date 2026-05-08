Warner Bros Discovery präsentierte Quartalsergebnisse

Warner Bros Discovery lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,17 USD gegenüber -0,180 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 8,90 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,98 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at