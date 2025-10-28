|
Wärtsilä Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Wärtsilä Oyj Abp (MTA.F) reported third quarter result before taxes of 227 million euros, up 19% from a year ago. Result to equity holders of the parent company increased to 181 million euros from 143 million euros. Earnings per share was 0.31 euros compared to 0.24 euros. Comparable operating result increased by 10% to 195 million euros.
Net sales were 1.63 billion euros, down 5% from prior year. Organic growth was flat, for the period. Order intake was 1.79 billion euros, down 1%. Organic growth was 6%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
