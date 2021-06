Doch jetzt machen sich auch die großen Player dieses Systems Kryptoassets zunutze - und das, obwohl Banken lange skeptisch gegenüber Bitcoin und anderen Digitalwährungen waren.

Was hat zu einem Umdenken in der Branche geführt? Offenbar drängt das steigende Interesse der Kunden die Banken dazu, auch innovative Assets und Finanzprodukte anzubieten. Zahlreiche internationale Finanzinstitute haben deshalb in den vergangenen Monaten ihren Einstieg in die Kryptowelt angekündigt.

Morgan Stanley gab als erste Großbank vor einigen Monaten bekannt, seinen Kunden bald einen Bitcoin-Fonds anzubieten. An einem ähnlichen Produkt arbeitet auch die US-Bankenkette JPMorgan Chase. Und der Konkurrent Wells Fargo informierte kürzlich, einen aktiv gemanagten Kryptowährungs-Fonds aufzusetzen. Goldman Sachs wiederum bietet seinen Investoren Bitcoin-basierte Derivate und demnächst auch Ether-basierte Optionen und Futures an.

Die Nachfrage hat Matthew McDermott, Head of Digital Assets bei Goldman Sachs, in hunderten Gesprächen mit institutionellen Anlegern und Kunden erkannt, wie er in einem Interview mit dem Handelsblatt im Juni erklärte: "Und es ist klar, dass es ein großes Interesse gibt, Zugang zu Bitcoin zu bekommen."

Einen weiteren Grund für die steigende Akzeptanz von Bitcoin bei Finanzinstituten nennt Yan Zhao, Chef des Technologieanbieters NYDIG: "Die Banken sehen, dass viele Überweisungen an Krypto-Handelsplattformen fließen", sagte er dem Branchenmagazin Cointelegraph im Mai.

Warum traditionelle Banken so lange digitale Assets vernachlässigt haben, könnte auch an der dafür notwendigen technischen Infrastruktur liegen. Um diese Hürde zu überwinden, haben wir bei Bitpanda kürzlich eine White-Label-Lösung eingeführt. Diese ermöglicht es FinTech-Unternehmen, Banken und Plattformen, basierend auf der technischen Infrastruktur von Bitpanda ein eigenes, volldigitales Investment-Angebot im Look-and-Feel ihrer Marke zu erstellen.

Mit Bitpanda White Label wollen wir sowohl etablierten als auch innovativen Akteuren dabei helfen, ihren digitalen Wandel zu beschleunigen und den Kunden Kryptoassets und Depotund Wallet-Services anzubieten. In den letzten sieben Jahren hat es Bitpanda geschafft, eine Plattform aufzubauen, die Nutzern einen einfachen Zugang zu Kryptowährungen und Edelmetallen bereitstellt, die europaweit von Millionen Menschen genutzt wird. Und im Sinnedes offenen Innovationsgedankens wollen wir diese Erfahrung und Infrastruktur nun weitergeben, damit digitale Finanzprodukte noch mehr Verbreitung finden.

Lukas Enzersdorfer-Konrad ist Chief Operating Officer bei Bitpanda, Europas führender Investmentplattform für digitale Assets. Er leitet Business Operations, Growth und Produktentwicklung und schlägt eine Brücke zwischen traditioneller und moderner Finanzwelt.