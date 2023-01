Was Nutzer erwarten dürfen - Diese Gerüchte kursieren zu Apples neuem iPhone 15

• In der Vergangenheit haben sich viele Gerüchte bewahrheitet• Apple plant wohl Einführung von High-End-Modell• Können sich Nutzer auf einen niedrigeren Preis freuen?

Veröffentlichung der neuen iPhone-Modelle wird im Herbst erwartet

In der Gerüchteküche rund um das Technologieunternehmen Apple brodelt es unaufhörlich. Spätestens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der beliebten neuen iPhone-Modelle werfen Experten einen Blick in die Zukunft und mutmaßen über die Spezifikationen der nächsten Generation. Traditionell hält Apple sein jährliches Event zur Vorstellung der neuen iPhone-Modelle im September ab. Die Geräte werden dann voraussichtlich in der Folgewoche erhältlich sein.

Auch wenn der Zeitpunkt der Veröffentlichung des neuen iPhones noch weit entfernt liegt und sich bis dahin noch einiges ändern kann, sind die Gerüchte nicht ganz abwegig. In der Vergangenheit konnten qualifizierte Quellen bereits beweisen, dass sie mit Vorhersagen in vielen Fällen richtig liegen.

Neues iPhone 15 Ultra?

Die aktuelle iPhone-Generation umfasst vier verschiedene Modelle. Neben dem "normalen" iPhone 14 mit 6,1-Zoll-Display haben Nutzer die Wahl zwischen dem iPhone 14 Pro mit gleicher Displaygröße und den größeren Modellen iPhone 14 Plus beziehungsweise iPhone 14 Pro Max mit 6,7-Zoll-Displays. Im Gegensatz zu den iPhone-Generationen 12 und 13 bietet die iPhone 14-Generation kein Mini-Modell mit einem kleineren Display an und dieses soll wohl auch in der kommenden Produktpalette nicht verfügbar sein. Bloomberg-Journalist Mark Gurman geht davon aus, dass Apple auch für die nächste iPhone-Generation vier verschiedene Modelle anbieten wird, aber eine Umbenennung des iPhone Pro Max in iPhone Ultra erfolgen wird. Apple wolle damit die eigene Produktpalette stärker segmentieren und mehr Anreize zum Kauf des neuen High-End-Modells setzen. Bei der Apple Watch hat der Hersteller diesen Schritt bereits vollzogen und Interessenten können sich seit September 2022 für das High-End-Produkt, die sogenannte Apple Watch Ultra, entscheiden.

Rundes Design mit Dynamic Island für alle Modelle

In puncto Design sollen sich die neuen iPhone-15-Modelle von ihren Vorgängern abheben. Der Leaker ShrimpApplePro mutmaßt, dass das neue iPhone ein neues Design mit einer abgerundeten Rückseite aufweisen soll. Dieser Gestaltungsansatz ist im Hause Apple nicht gänzlich neu, so kam das iPhone 5c aus dem Jahr 2013 mit einer ähnlichen Optik daher. Im Gegensatz dazu waren alle Modelle seit dem iPhone 11 durch ein kantiges Gehäuse mit flachen Rändern geprägt. ShrimpApplePro geht außerdem davon aus, dass für den Gehäuserahmen der neuen iPhone-Modelle ein neues Material verwendet wird. Demnach solle Titan den aktuell verwendeten Edelstahl ersetzen und sich durch eine größere Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Der Werkstoff Titan wird bereits für ausgewählte Modelle der Apple Watch verwendet. Die Rückseite der neuen iPhones wird vermutlich wieder aus Glas gefertigt sein, welches aber aufgrund des gemutmaßten runden Designs der Rückseite weniger anfällig für Bruchschäden sein könnte.

Eine weitere Designänderung betrifft die Dynamic-Island-Fläche im Bereich der Face-ID-Sensorik und Selfie-Kamera. Bei Dynamic-Island handelt es sich um eine Art Multitasking-Steuerung, welche den Nutzern zusätzliche Aktionen ermöglicht - außerhalb der aktuell genutzten App und ohne diese zu verlassen. Die Dynamic-Island-Fläche zeigt Benachrichtigungen und Hinweise an, ermöglicht die Medienwiedergabe und kann dabei Größe und Form je nach aktueller Nutzung dynamisch dem Bildschirm anpassen. Das Feature wurde mit der Vorstellung der aktuellen iPhone-Generation eingeführt, ist aktuell jedoch ausschließlich für die Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verfügbar. Das Online-Magazin CNET geht davon aus, dass Dynamic Island zukünftig zum Funktionsumfang aller iPhone-Modelle gehören wird.

Setzt Apple beim iPhone 15 auf einen USB-C-Anschluss?

Eine weitere signifikante Änderung wird es für iPhone-Nutzer im Bereich der Ladetechnik geben, scheinbar beginnend mit den iPhone 15-Modellen. Europäische Vorschriften verlangen von den Herstellern die Ausstattung von Smartphones mit einem universellen USB-C-Anschluss bis Herbst 2024. Während zahlreiche Android -Smartphones bereits mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sind, setzt Apple bisher auf den hauseigenen Stromanschluss Lightning, welcher seit der Einführung des iPhone 5 genutzt wird. Theoretisch hat Apple aufgrund der von der Europäischen Union gesetzten Frist bis Herbst 2024 Zeit, die Ladetechnik der neuen iPhone-Modelle für den europäischen Markt anzupassen und könnte die iPhones der nächsten Generation weiterhin mit einem Lightning-Anschluss ausstatten. Außerdem wäre denkbar, dass Apple Geräte speziell für den europäischen Markt mit USB-C-Anschluss entwickelt, um den hiesigen Vorschriften gerecht zu werden, und außerhalb Europas weiterhin auf Lightning setzt. Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman sei dieses Szenario jedoch unwahrscheinlich, da es außerhalb Europas ähnliche Bestrebungen zur verpflichtenden Einführung eines USB-Anschlusses für Smartphones gebe, beispielsweise in Indien. Vor diesem Hintergrund hält Gurman eine weltweite Änderung des Stromanschlusses für alle Apple-Geräte für wahrscheinlich und erwartet, dass bereits die nächste iPhone-Generation mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein wird.

Kamera mit erweiterter Zoom-Möglichkeit für High-End-Modell

Sollte sich Apple für die Einführung eines neuen High-End-Produktes entscheiden, so dürften sich Nutzer dieses Gerätes über eine revolutionäre Kamera freuen. Wie der Leaker Ming Chi Kuo berichtet, soll das neue High-End-Modell mit einer sogenannten Periskop-Kamera ausgestattet werden. Eine Periskop-Kamera, wie sie beispielsweise der Apple-Konkurrent Samsung in seinem aktuellen Topmodell Galaxy S22 Ultra verwendet, ermöglicht es Nutzern, auf längere Brennweiten zu zoomen.

Während die neuartige Periskop-Kamera vermutlich ausschließlich Nutzern des iPhone Ultra zur Verfügung stehen dürfte, werde auch das Kamerasystem anderer Modelle der neuen iPhone-Generation aufgewertet. So berichtet Jeff Pu via 9to5Mac, dass alle Modelle der neuen iPhone-Generation über eine 48-Megapixel-Hauptkamera verfügen werden. Die Technik werde dabei aller Voraussicht nach von Sony zur Verfügung gestellt. Wie Techbook berichtet, ermöglicht ein neuartiger Bildsensor des iPhone 15 die Aufnahme qualitativ hochwertiger Fotos, auch unter suboptimalen Lichtbedingungen.

Apple setzt weiterhin auf QUALCOMM-Modem-Chips

Ausgestattet werden die Modelle der neuen iPhone-Generation mit einem Chip aus dem Hause QUALCOMM, wie Mark Gurman berichtet. Apple arbeitet bereits seit geraumer Zeit an der Entwicklung eigener 5G-Modem-Chips, diese werden aber wohl nicht rechtzeitig fertig sein, um dem iPhone 15 zu dienen. Dementsprechend habe sich Apple erneut für Modem-Chips von QUALCOMM entschieden. Langfristig möchte sich Apple durch die Entwicklung eigener Prozessoren unabhängiger machen.

Als Prozessor der iPhone-15-Modelle sollen Chips des taiwanesischen Chipproduzenten Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um das Modell A17 Bionic, wie Techbook berichtet. Demzufolge wird der Chip mit dem neuartigen 3-Nanometer-Verfahren gefertigt, welches eine effizientere Chip-Architektur ermöglicht und die iPhones der neuen Generation schneller und energieeffizienter arbeiten lässt. Modellabhängig werden die neuen iPhones mit sechs beziehungsweise acht Gigabyte RAM ausgestattet, so Techbook.

Wie viel kostet das neue iPhone?

Voraussagen hinsichtlich der Preispolitik Apples für die zukünftigen iPhone-Modelle sind aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage, möglichen Lieferengpässen und eines aktuell wieder erstarkten Euros vage. Macworld prognostiziert, dass Apple bei einigen Modellen auf die aktuell mitunter ausbaufähige Nachfrage reagieren wird und versuchen könnte, die Verkäufe der neuen iPhone-Generation mit einem niedrigeren Einstiegspreis im Vergleich zu den aktuellen iPhone-14-Modellen anzukurbeln. Apple erwäge demnach "ernsthaft" eine Preisreduktion von 50 oder 100 US-Dollar für das Standardmodell iPhone 15 im Vergleich zum aktuellen iPhone 14. Inwieweit diese Preispolitik durch Apple auch für andere Modelle der neuen Generation umgesetzt wird, bleibt fraglich. Insbesondere aufgrund der vom Unternehmen angestrebten stärkeren Segmentierung erscheint eine Preisreduzierung der zukünftigen Modelle im High-End-Segment unwahrscheinlich.

Redaktion finanzen.at