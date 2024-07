Wasserschutzlösungen von Highschool- und Universitätsteams werden beim Xylem Global Student Innovation Challenge 2024 mit dem ersten Preis ausgezeichnet

Xylem (NYSE: XYL), ein Weltmarktführer im Bereich Wassertechnologie, gab heute bekannt, dass Teams von den Philippinen und aus Algerien die Hauptgewinner der Xylem Global Student Innovation Challenge 2024 sind. Das jährliche Programm lädt Schüler und Studenten aus aller Welt ein, Lösungen für die größten Wasserprobleme der Welt zu entwickeln.

Über 4.400 Schüler und Studenten aus 150 Ländern nahmen an der diesjährigen Challenge teil, bei der junge Innovatoren drei wichtige Wasserprobleme lösen sollten: Reduzierung des Plastikmülls im Meer, Förderung des Bewusstseins für Nachhaltigkeit und Wasserschutz sowie Senkung der indirekten Treibhausgasemissionen durch verbesserte Wasserreinigungsmethoden.

"Angesichts der immer größer werdenden globalen Herausforderungen im Bereich Wasser ist es heute wichtiger denn je, der nächsten Generation von Innovatoren eine Plattform zu bieten”, so Austin Alexander, Vice President of Sustainability and Social Impact bei Xylem. "Wir sind begeistert von den Wasserschutzlösungen, die die diesjährigen Gewinner der Challenge vorgestellt haben. Die Arbeit dieser und anderer junger Innovatoren wird die Zukunft des Wassersektors nachhaltig beeinflussen.”

Der Hauptpreis in der Highschool-Kategorie ging in diesem Jahr an das "Team AGWE – God of Water: Be Empowered. Take Action". Das Team von der Valenzuela City School of Mathematics and Science auf den Philippinen entwickelte ein Konzept für ein experimentelles Tool, das unter Einsatz von Augmented Reality zu Maßnahmen zum Wasserschutz anregen soll.

Der Hauptpreis in der Universitätskategorie ging an "The Blue: Immersive Water Conservation Learning Experience”. Das Team der Universität Boumerdes in Algerien entwickelte seine Idee für eine dynamische und spielerische Lernerfahrung, bei der Themen wie die Vorteile der Regenwassernutzung und die Bedeutung der Abwasserbewirtschaftung im Mittelpunkt stehen.

Die Teilnehmer der Challenge wurden von ehrenamtlichen Xylem-Mentoren unterstützt und nahezu 260 Teams arbeiteten an Projekten, die von Xylem-Juroren und der globalen gemeinnützigen Organisation EarthEcho International bewertet wurden.

Die Gewinnerteams, die im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung am 20. Juni bekannt gegeben wurden, teilen sich ein Preisgeld von 20.000 US-Dollar und können sich dem Xylem Ignite Innovation Incubator anschließen, um ihre Lösungen weiterzuentwickeln. Die Teilnehmer des Inkubatorprogramms werden mit erfahrenen Mentoren aus der Wasserbranche von Xylem in Kontakt kommen und erhalten Zuschüsse, um ihre Projekte über einen Zeitraum von sechs Monaten weiterzuentwickeln.

Die Global Student Innovation Challenge findet nun bereits das vierte Jahr in Folge statt und ist Teil von Xylem Ignite, einem globalen Jugendprogramm, dessen Ziel der Aufbau eines starken Netzwerks aus engagierten Vorreitern unter den Schülern und Studenten ist, die Veränderungen in der Wasserindustrie vorantreiben. Die Zahl der teilnehmenden Schüler und Studenten hat sich seit dem Start des Programms im Jahr 2021 nahezu versiebenfacht, und die Zahl der vertretenen Länder hat sich verdreifacht.

