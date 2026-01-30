30.01.2026 06:31:29

Waste Management präsentierte Quartalsergebnisse

Waste Management lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Waste Management mit einem Umsatz von insgesamt 6,31 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,70 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Waste Management 6,81 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Waste Management 25,20 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 22,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

