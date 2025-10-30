RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
30.10.2025 14:40:26
Watchdog slams O2 over unexpected price rise
The media regulator said it was disappointed O2 raised prices more than was advertised when customers took out contracts.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!