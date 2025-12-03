Secure Income REIT Aktie
WKN DE: A1153B / ISIN: GB00BLMQ9L68
|
03.12.2025 08:33:46
Water bill rises push troubled Thames back into profit
As it stands, Thames Water has sufficient cash to make it to the first quarter of next year.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!