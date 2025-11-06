|
Waters gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Waters hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Waters hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,71 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Waters in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 799,9 Millionen USD im Vergleich zu 740,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
