WDH/GM und Honda bringen Robotaxis nach Tokio

DETROIT/TOKIO (dpa-AFX) - Die fahrerlosen Robotaxis der GM-Tochterfirma Cruise sollen 2026 in Tokio auf die Straße kommen. GM arbeitet dafür mit dem japanischen Autokonzern Honda (Honda Motor) zusammen, wie die Unternehmen am Donnerstag ankündigten. Honda entwickelte die selbstfahrenden "Origin"-Fahrzeuge mit, die bald zunächst in den USA im Robotaxi-Dienst von Cruise eingesetzt werden sollen. Die Wagen haben weder Lenkrad noch Pedale.

Cruise ist in San Francisco sowie mehreren anderen US-Städten aktiv. Bis die "Origin"-Fahrzeuge einsatzbereit sind, nutzt die Firma umgebaute Wagen des GM-Elektromodells Chevrolet Bolt. Für Tokio sollen in den USA zunächst 500 "Origin"-Fahrzeuge gebaut werden. Erste Tests sind für kommendes Jahr geplant, und der kommerzielle Betrieb soll nach Erhalt nötiger Genehmigungen Anfang 2026 beginnen./so/DP/tih