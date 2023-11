WDH: Nissan will zwei neue E-Autos an Standort in England bauen

(Im 1. Absatz wurde präzisiert, dass das E-Auto des Modells Leaf bereits in Sunderland gefertigt wird.)

SUNDERLAND/LONDON (dpa-AFX) - Der japanische Autobauer Nissan (Nissan Motor) will zwei neue E-Auto-Modelle an seinem Standort im englischen Sunderland bauen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, soll neben der neuen Variante des bereits dort angesiedelten E-Autos Leaf auch die Fertigung der E-Modelle Qashqai und Juke in Nordengland stattfinden. Zusammen mit dem Bau einer Akku-Fabrik investiert Nissan damit eigenen Angaben zufolge bis zu drei Milliarden Pfund (3,45 Mrd Euro) an dem Standort.

Premierminister Rishi Sunak bezeichnete die Entscheidung als "massiven Vertrauensbeweis in die britische Autoindustrie". Unklar blieb, wie viel das Unternehmen an staatlichen Subventionen aus einem Topf erhalten soll, der bei der Vorstellung des Haushaltsplans in dieser Woche erst um zwei Milliarden Pfund aufgestockt wurde./cmy/DP/jha