Newell Brands Aktie
WKN: 860036 / ISIN: US6512291062
19.11.2025 18:30:38
Wealth Firm Dumps $8.5 Million in Newell Brands as Stock Drops 63% in One Year
On Friday, California-based Financial Sense Advisors, Inc. disclosed a third-quarter sale of Newell Brands (NASDAQ:NWL) shares, reducing its position by approximately $8.5 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing released on Friday, Financial Sense Advisors sold 1.6 million shares of Newell Brands (NASDAQ:NWL) during the third quarter. The transaction decreased its investment in Newell Brands to 259,112 shares, with the position valued at $1.4 million as of September 30.The sale left a 0.2% position relative to the fund’s $586.7 million in reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
