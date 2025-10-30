Ausblick: Newell Brands öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Newell Brands wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,179 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,89 Milliarden USD aus – eine Minderung von 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Newell Brands einen Umsatz von 1,95 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,675 USD je Aktie, gegenüber -0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 7,35 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at