Weatherford International Ltd. Q3 Income Falls, Misses Estimates
(RTTNews) - Weatherford International Ltd. (WFT) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $81 million, or $1.12 per share. This compares with $157 million, or $2.06 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.19 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 12.6% to $1.232 billion from $1.409 billion last year.
Weatherford International Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $81 Mln. vs. $157 Mln. last year. -EPS: $1.12 vs. $2.06 last year. -Revenue: $1.232 Bln vs. $1.409 Bln last year.
