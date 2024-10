Wechsel in der Geschäftsführung der Ottakringer Brauerei

Bei der Ottakringer Brauerei gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung: Markus Raunig, Vorstandssprecher der Ottakringer Getränke AG, ist ab sofort auch Geschäftsführer der Brauerei sowie ihrer Veranstaltungs- und Handelsunternehmen. Er löst Harald Mayer ab, der die Brauerei seit 2021 leitete, teilte Ottakringer am Montag in einer Aussendung mit. Tobias Frank ist weiterhin technischer Geschäftsführer und Braumeister der Ottakringer Brauerei.

ISIN AT0000758008 WEB http://www.ottakringer.at