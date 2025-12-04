Wedgemount Resources legte Quartalsergebnis vor

Wedgemount Resources hat am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wedgemount Resources ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Wedgemount Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,210 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Wedgemount Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Wedgemount Resources in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 41,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,22 Millionen CAD im Vergleich zu 0,86 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at