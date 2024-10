Weinhofer zum Vizepräsidenten von Creditreform International gewählt

Gerhard Weinhofer (47), seit 2011 Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Österreichischer Verband Creditreform, wurde für drei Jahre zum Vizepräsidenten der Creditreform Unternehmensgruppe gewählt. Nach Eigenangaben ist die 1879 gegründete Gruppe mit rund 165.000 Mitgliedern die größte Gläubigerschutzorganisation in Europa. Weinhofer sei der erste Österreicher im Präsidium, heißt es in einer Aussendung der Creditreform vom Mittwoch.

Neuer Präsident ist Jens Schott, geschäftsführender Gesellschafter mehrerer Creditreform Unternehmen in Deutschland. Alexandra Miu (Creditreform Rumänien) ist wie Weinhofer Vizepräsidentin, Geschäftsführer ist Wolfgang Keusgen. Creditreform International e.V. ist der Zusammenschluss von selbstständigen Landesgesellschaften aus 22 Ländern Europas und in China, die in 167 Büros mehr als 4.500 Mitarbeiter im Bereich des Kreditrisiko- und Forderungsmanagement beschäftigen. In Österreich besteht Creditreform seit 1889.

tsk/fel

WEB https://www.creditreform.at