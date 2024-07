Weitere Erfolge sind das Ziel: Donington Park Auftakt zu WorldSBK-Double-Header für BMW Motorrad Motorsport.

Nach dem erfolgreichen Wochenende in Misano (ITA) mit dem historischen Hattrick durch Toprak Razgatlioglu (TUR) geht es für BMW Motorrad Motorsport nun nach Großbritannien. In Donington Park (GBR) wird am kommenden Wochenende (12. bis 14. Juli) die fünfte Runde der FIM Superbike World Championship 2024 (WorldSBK) ausgetragen. Razgatlioglu kommt als Weltmeisterschaftsführender nach Donington Park. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW