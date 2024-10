Weitere Rekordergebnisse im dritten Quartal erzielt

«Wir haben gezeigt, dass wir über alle Marktbedingungen und Wirtschaftszyklen hinweg überdurchschnittlich Wert schaffen. Dank unserem robusten Geschäftsmodell sind wir in der Lage, uns auf unsere strategischen Prioritäten zu fokussieren und so dieses Jahr erneut ein Rekordergebnis zu erzielen.»

«Unsere Ergebnisse im dritten Quartal bestätigen das starke Ertragsprofil von Holcim. Dank unseren vielfältigen Wachstumstreibern haben wir ein recurring EBIT und eine Marge auf Rekordniveau erzielt. Wir haben unsere disziplinierte M&A-Strategie mit sechs wertsteigernden Zukäufen fortgesetzt, um unser Segment Solutions & Products auszubauen, unsere Präsenz in Europa zu stärken und in attraktiven lateinamerikanischen Märkten weiter zu wachsen.»

Umsatz von CHF 19'933 Millionen in den ersten neun Monaten, +1,2 Prozent in lokaler Währung

Leistungsausweis im Überblick für das dritte Quartal

Konzern Q3 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 7'120 7'340 -3,0 +0,5 +0,3 Recurring EBIT (CHF Mio.) 1'674 1'600 +4,6 +9,1 +8,8 Recurring EBIT-Marge (%) 23,5 21,8

Leistungsausweis im Überblick für die ersten neun Monate

Konzern 9M 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 19'933 20'407 -2,3 +1,2 -0,1 Recurring EBIT (CHF Mio.) 3'884 3'643 +6,6 +11,1 +10,8 Recurring EBIT-Marge (%) 19,5 17,9

Profitabilität in Rekordhöhe

Der Umsatz ist in den ersten neun Monaten 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent in lokaler Währung auf CHF 19'933 Millionen gewachsen. Das recurring EBIT ist in den ersten neun Monaten 2024 überproportional auf ein Rekordhoch von CHF 3'884 Millionen gestiegen. In lokaler Währung entspricht dies einem Zuwachs von 11,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die recurring EBIT-Marge von Holcim hat sich im dritten Quartal 2024 weiter verbessert und mit 23,5 Prozent ein neues Rekordniveau erreicht. In den ersten neun Monaten 2024 ist die recurring EBIT-Marge auf 19,5 Prozent gestiegen. Damit steuert Holcim erneut auf branchenführende Margen im Gesamtjahr zu.

Investitionen in den attraktivsten Märkten

Holcim investierte im dritten Quartal mit sechs wertsteigernden Übernahmen weiter in profitables Wachstum. Die Gesamtzahl der Übernahmen in diesem Jahr steigt damit auf 17.

In den USA hat Holcim eine Vereinbarung zur Übernahme von OX Engineered Products unterzeichnet, einem führenden US-Anbieter von fortschrittlichen Dämmsystemen. Damit ergänzt Holcim das Angebot an Lösungen im Bereich der Gebäudehüllen. Mit dieser Übernahme treibt Holcim die Expansion des Segments Solutions & Products in den attraktivsten Bausegmenten von

der Bedachung und Isolierung bis hin zur Reparatur und Sanierung weiter voran. Der Abschluss der Transaktion bringt Synergieeffekte und wird sich vom ersten Jahr an positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken. Er unterliegt den üblichen Bedingungen und der behördlichen Genehmigung in den USA und wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen.

In Lateinamerika hat Holcim drei Übernahmen abgeschlossen, welche dem Unternehmen den Zutritt zum peruanischen Markt eröffnen und die Marktposition in Guatemala stärken. Diese Transaktionen bieten Holcim eine Plattform für die weitere Expansion in dieser wachstumsstarken Region. Mit der Übernahme eines Transportbetonherstellers in Serbien und eines Zuschlagsstoffproduzenten in Frankreich hat Holcim seine Präsenz in Europa weiter ausgebaut.



Führend bei Nachhaltigkeit

Die Nachfrage der Kunden nach nachhaltigen Baulösungen von Holcim hat in den ersten neun Monaten zugenommen. ECOPact und ECOPlanet erreichten 29 Prozent bzw. 25 Prozent des Umsatzes der jeweiligen Produktlinien. Im Vorjahr lag der Umsatzanteil bei jeweils 19 Prozent. Holcim beschleunigte den Ausbau seiner firmeneigenen Technologie ECOCycle® und steigerte das Volumen von recycelten Bauabbruchmaterialien um 23 Prozent in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Holcim erhielt eine neue Förderzusage aus dem EU Innovation Fund für die Entwicklung von Technologien zur CO₂-Abscheidung und -Speicherung für ein Projekt in Martres-Tolosane in Frankreich. Damit hat Holcim bereits sieben Förderzusagen des EU Innovation Fund für Projekte zur CO₂-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung erhalten. Holcim hat in mehrere Start-ups investiert, um sein Angebot an Dekarbonisierungstechnologien zu erweitern. Dazu gehören Sublime Systems mit seinem firmeneigenen elektrochemischen Verfahren, das Start-up Paebbl, welches auf dem Gebiet der Mineralisierung tätig ist, sowie 14Trees, das auf den 3D-Druck von Gebäuden spezialisiert ist.

Rückzahlung von Barmitteln an die Aktionäre

Am 18. März 2024 startete der zuvor angekündigte Aktienrückkauf im Wert von bis zu CHF 1 Milliarde, der bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Bis zum 30. September 2024 wurden 9,4 Millionen Aktien im Wert von CHF 748 Millionen zurückgekauft. Das entspricht 1,7 Prozent der insgesamt ausstehenden Aktien. Holcim hält weiter an einem starken Investment-Grade Credit-Rating fest.

Ausblick und Prognose

Angesichts der Rekordprofitabilität im dritten Quartal 2024 ist Holcim auf gutem Weg, folgende Ziele für das Gesamtjahr 2024 zu erreichen:

Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in lokaler Währung

Überproportionaler Anstieg des recurring EBIT

Verbesserung der recurring EBIT-Marge auf über 18,5 Prozent

Free Cashflow von mehr als CHF 3 Milliarden

Erhöhung des Anteils wiederverwertbarer Bau- und Abbruchmaterialien um 20 Prozent auf 10 Millionen Tonnen

Weitere Fortschritte bei der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts in den USA

Die vorgesehene Kotierung des Nordamerikageschäfts von Holcim in den USA verläuft nach Plan und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein. Sie erfolgt mit dem Ziel, neues Wertsteigerungspotenzial für alle Stakeholder zu erschliessen.

