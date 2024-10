Weiteres Unternehmen der SIGNA-Gruppe meldet Konkurs an

Die P69 Beteiligung GmbH & Co KG hat laut Eigenantrag Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 4,59 Mio. Euro. Dabei handle es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten gegenüber der Zwischenholding SIGNA Development Selection Asset und der SIGNA Development Selection AG, teilte Creditreform am Freitag mit.

Bei der P69 Beteiligung GmbH & Co handelt es sich um eine reine Holdinggesellschaft, die über Zwischengesellschaften der SIGNA Development Selection Asset zuzurechnen ist. Deren Vermögen besteht vor allem in der Kommanditeinlage an der P69 Immobilien GmbH & Co KG. Da über diese Gesellschaft mit Außenständen von 11,7 Mio. Euro und Aktiva von 59.000 Euro bereits Konkurs angemeldet wurde, ist die Beteiligung zur Gänze abzuschreiben.

Die P69 Beteiligung GmbH & Co KG beschäftigte keine Mitarbeiter. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht beabsichtigt.

fel/bel

(APA)