Wellfield Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wellfield Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CAD gegenüber -0,120 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,9 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,120 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wellfield Technologies -0,170 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,86 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 94,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 52,20 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at