Wellgistics Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wellgistics Health präsentierte in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Wellgistics Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 3,0 Millionen USD, gegenüber 5,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46,91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at