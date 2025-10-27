Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
27.10.2025
Welltower Inc. Bottom Line Retreats In Q3
(RTTNews) - Welltower Inc. (WELL) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $280.55 million, or $0.41 per share. This compares with $449.84 million, or $0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 30.7% to $2.68 billion from $2.05 billion last year.
Welltower Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $280.55 Mln. vs. $449.84 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.73 last year. -Revenue: $2.68 Bln vs. $2.05 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $0.82 - $0.88
