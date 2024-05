Welspun Investments and Commercials verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Welspun Investments and Commercials hat am 15.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Welspun Investments and Commercials 6,86 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Welspun Investments and Commercials 1,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 96,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 34,3 Millionen INR umgesetzt worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,60 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41,27 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 76,45 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at