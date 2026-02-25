25.02.2026 10:46:38

Weniger Schüler mit Abitur oder Fachabitur

WIESBADEN (dpa-AFX) - Weniger Schülerinnen und Schüler haben vergangenes Jahr Abitur oder Fachabitur gemacht. Die Zahl sank im Vorjahresvergleich um acht Prozent auf rund 341.700, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt.

Grund dafür sei fast ausschließlich, dass in Bayern das achtjährige Gymnasium (G8) im Jahr 2024 auslief und der Abiturjahrgang 2025 damit unvollständig war. Die Zahl der Abiturienten und Fachabiturienten ging dort um mehr als die Hälfte zurück (minus 51 Prozent). Werden die übrigen Länder betrachtet, beträgt der Rückgang insgesamt 0,7 Prozent, wie das Bundesamt mitteilt.

Anstieg in Sachsen und Thüringen

Die Zahlen sanken auch in anderen Bundesländern: am deutlichsten war dies im Saarland (minus sieben Prozent), in Schleswig-Holstein sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (jeweils minus drei Prozent) der Fall. Größere Zuwächse gab es dagegen in Sachsen (plus sechs Prozent) und Thüringen (plus vier Prozent).

Der Frauenanteil an den Studienberechtigten blieb 2025 mit 54 Prozent konstant, wie aus der Statistik hervorgeht. Die Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife erwarben den Angaben zufolge 80 Prozent der Studienberechtigten, ein Fünftel erlangte die Fachhochschulreife./isa/DP/mis

