Werewolf Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Werewolf Therapeutics hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at