WildHorse Resource Development Aktie

WildHorse Resource Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DHPJ / ISIN: US96812T1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 10:37:49

WeRide, Uber Announce Official Launch Of Robotaxi Passenger Rides In Dubai On Uber App

(RTTNews) - WeRide (WRD) and Uber Technologies, Inc. (UBER) announced the official launch of Robotaxi passenger rides in Dubai on the Uber app. WeRide Robotaxis will be available on the Uber app in locations across Umm Suqeim and Jumeirah, two of Dubai's popular tourist zones. Tawasul will be the main fleet operator for WeRide vehicles on the Uber platform, providing fleet management services.

Jennifer Li, CFO and Head of International at WeRide said: "We are expanding rapidly across the Middle East and globally, driven by our vision to deploy tens of thousands of Robotaxis by 2030."

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WildHorse Resource Development Corp Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.