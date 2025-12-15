|
Wesco präsentierte Quartalsergebnisse
Wesco gab am 12.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 16,01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wesco 10,36 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wesco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,09 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,92 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
