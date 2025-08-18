Westlake Chemical Aktie
WKN: A0B7ET / ISIN: US9604131022
|
19.08.2025 00:59:45
Westlake Advances Sustainability Goals With Solar Energy Agreement And RECs Purchase
(RTTNews) - Westlake Corporation (WLK) announced progress toward its goal of reducing carbon emissions intensity by 20% by 2030, compared with 2016 levels.
The company has entered a multi-year agreement tied to a three-farm solar project generating about 160,000 megawatt-hours of renewable energy annually and purchased the related renewable energy certificates - RECs to offset its electricity use.
Tim Hunt, Vice President of Corporate Development and Sustainability, said incorporating RECs strengthens Westlake's emissions reduction strategy, supports customers in meeting their own sustainability targets, and promotes renewable energy growth. Westlake is also assessing how to integrate RECs into its downstream product offerings.
Monday, WLK closed at $83.28, down 0.83%, and is trading after hours at $83.72, up 0.53% on the NYSE.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Westlake Chemical Corp.mehr Nachrichten
|
04.08.25
|Ausblick: Westlake Chemical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.05.25
|Ausblick: Westlake Chemical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.04.25
|Erste Schätzungen: Westlake Chemical gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.02.25
|Ausblick: Westlake Chemical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Westlake Chemical Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Westlake Chemical Corp.
|71,00
|-2,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNächstes Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- Wall Street kaum bewegt -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigte sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.