Chime Financia a Aktie

Chime Financia a

WKN DE: A414SZ / ISIN: US16935C1099

14.12.2025 20:25:45

What a $3 Million Bet on Chime Financial Stock Signals About the Fintech's Post-IPO Outlook

California-based StepStone Group reported a new position in Chime Financial (NASDAQ:CHYM), adding 150,000 shares valued at approximately $3 million, according to a November 14 SEC filing.According to an SEC filing released November 14, StepStone Group initiated a new position in Chime Financial (NASDAQ:CHYM), acquiring 150,000 shares in the quarter ended September 30. The estimated value of the stake reached $3 million, representing 1.4% of the fund’s $212.7 million in reportable U.S. equity assets at quarter-end.Top holdings post-filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
