Chime Financia a Aktie
WKN DE: A414SZ / ISIN: US16935C1099
|
14.12.2025 20:25:45
What a $3 Million Bet on Chime Financial Stock Signals About the Fintech's Post-IPO Outlook
California-based StepStone Group reported a new position in Chime Financial (NASDAQ:CHYM), adding 150,000 shares valued at approximately $3 million, according to a November 14 SEC filing.According to an SEC filing released November 14, StepStone Group initiated a new position in Chime Financial (NASDAQ:CHYM), acquiring 150,000 shares in the quarter ended September 30. The estimated value of the stake reached $3 million, representing 1.4% of the fund’s $212.7 million in reportable U.S. equity assets at quarter-end.Top holdings post-filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chime Financial Inc. Regristered Shs -A-mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Chime Financial A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Chime Financial A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25