Ausblick: Chime Financial A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chime Financial A präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,243 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Chime Financial A noch -0,060 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chime Financial A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 531,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 421,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,181 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,070 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,60 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at