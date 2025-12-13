Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|
13.12.2025 18:28:00
What Every Nucor Investor Should Know Before Buying
Nucor (NYSE: NUE) stock has recently surged, helping shares of North America's largest steelmaker far outpace the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) return thus far in 2025. Nucor stock has jumped 15% since it reported strong third-quarter results, bringing its year-to-date return to 42.8% (versus the S&P 500's 17% gain).Steel is a cyclical sector, and several catalysts could propel Nucor stock even higher through the cycle. However, there are also factors that investors should consider before investing in the steel sector at this time.
