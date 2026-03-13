Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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13.03.2026 17:15:00
What Is Going on With Block Stock Right Now?
During the fourth quarter of 2025, Block (NYSE: XYZ) reported 24% year-over-year growth in gross profit. And it posted an adjusted operating margin of 20%. However, this wasn't why the fintech stock popped 24% following its earnings release on Feb. 26.So, what exactly is going on with Block stock? Image source: Block.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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