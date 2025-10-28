28.10.2025 08:48:24

What This Fund’s $180 Million Treasury Bet Signals to Long-Term Investors

Nevada-based Peavine Capital disclosed a purchase of 194,700 shares of the iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in an SEC filing for the period ended September 30.According to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) released on October 21, Peavine Capital increased its stake in the iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:IEF) by 194,700 shares during the third quarter. The estimated transaction value, based on the quarter's average price, was about $18.6 million. At quarter-end, the fund reported holding nearly 1.9 million IEF shares worth $180.8 million.Peavine's IEF stake now accounts for 37.3% of 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
