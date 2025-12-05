Wheeler Real Estate Investment Trust Aktie
WKN DE: A2DQUZ / ISIN: US9630257056
|
05.12.2025 19:34:52
Wheeler REIT Stock Rockets 76%
(RTTNews) - Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) surged 76.33%, jumping $2.43 to $5.67 today, marking a dramatic reversal for the company's stock.
The sharp rally came absence of any public press release or company-specific announcement, suggesting speculative trading or renewed investor interest in the company's potential.
WHLR saw significantly higher-than-normal trading volume, as the market reacted to the sudden price move. The stock's 52-week range now stands at approximately $1.80 - $5.67.
