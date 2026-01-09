:be Aktie
Where Will Centrus Energy (LEU) Stock Be in 1 Year?
Centrus Energy (NYSE: LEU), a supplier of nuclear fuel and services, saw its stock nearly quadruple over the past 12 months. The growing demand for nuclear power, new partnerships and contract extensions, and its ambitious expansion plans fueled that market-beating rally.Will Centrus' stock soar even higher over the next 12 months? Let's review its business model, growth rates, and valuations to determine if it remains a worthwhile investment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
