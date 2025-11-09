:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
09.11.2025 11:45:00
Where Will D-Wave Quantum Be in 5 Years?
Quantum computing is still one of the hottest sectors in the stock market, although it's quite volatile. It's not uncommon to see a stock rise or fall in the double-digit range every other day. However, quantum computing investors do not need to be concerned with what happens over the next week, month, or year. It's really what happens about five years from now, as that's when most companies agree that commercially viable quantum computing will be available.One popular quantum computing stock that investors are digging into is D-Wave Quantum (NYSE: QBTS). D-Wave is taking a unique approach to the quantum computing industry, and it could be different enough that it can carve out a unique niche for its products. So, where will D-Wave be in five years? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|25,62
|2,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street startet höher -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street beginnt die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.