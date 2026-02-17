NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.02.2026 13:00:00
Where Will Nvidia Be in 1 Year?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is among the most exciting companies in the market today. It's the world's largest by market cap and has been a long-term winner for investors. However, many are concerned about the state of the artificial intelligence buildout, and some are even labeling it a bubble.This could have serious implications for Nvidia's stock, but where will it be in one year?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|Nvidia secures multibillion-dollar Meta deal as it battles chip rivals (Financial Times)
|
17.02.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)