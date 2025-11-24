:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
24.11.2025 17:50:00
Where Will Palantir Stock Be in 1 Year?
Palantir Technologies' (NASDAQ: PLTR) stock price rallied more than 152% over the past 12 months and easily beat the S&P 500's 11% gain. The data mining and analytics company dazzled the market with its accelerating revenue growth, soaring profits, and its exposure to the booming artificial intelligence (AI) market.But at $154.85, Palantir's stock trades at 154 times next year's earnings and nearly 60 times next year's sales. Can it maintain those sky-high valuations over the next year?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!