:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
20.01.2026 19:01:00
Where Will Polkadot (DOT) Be in 1 Year?
Polkadot (CRYPTO: DOT) initially drew significant attention when it launched in Aug. 2020. It started trading at $2.69 per token, and skyrocketed to a record high of $54.98 on Nov. 4, 2021.Yet today, Polkadot trades at less than $2. Like many of the market's smaller altcoins, it fizzled out as rising interest rates chilled the broader cryptocurrency market. It also became less relevant than blue chip cryptocurrencies like Bitcoin (CRYPTO: BTC) and Ethereum (CRYPTO: ETH) as the Federal Reserve slashed its benchmark rates over the past two years.Could this little token bounce back over the next 12 months? Let's review its unique features, catalysts, and challenges to make an informed decision.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen halten an: Dow fester -- ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte im Plus, wohingegen der deutsche Leitindex nachgibt. Der Dow legt daneben zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.