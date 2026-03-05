:be Aktie

:be für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

05.03.2026 17:20:28

Where Will QuantumScape (QS) Stock Be in 3 Years?

QuantumScape (NASDAQ: QS), a developer of solid-state batteries, went public through a merger with a special-purpose acquisition company (SPAC) on Nov. 27, 2020. Its stock opened at $24.80 on its first day, but it now trades at about $7. Like many other SPAC-backed start-ups, it disappointed its investors by overpromising and underdelivering.QuantumScape's lithium-metal batteries, which use solid electrolytes rather than liquid ones, offer better thermal stability, shorter charging times, and higher charging capacities than their lithium-ion counterparts. Its QSE-5 battery, which it co-developed with Volkswagen (OTC:VWAP.Y), has an energy density of 844 Wh/L (watt hours per liter) and can be rapidly charged from 10% to 80% in 12.2 minutes. Most lithium-ion batteries for EVs have an average energy density of 300-700 Wh/L with a fast-charging time of 20 minutes to an hour.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
QuantumScape Corporation

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
