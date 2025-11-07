:be Aktie

:be für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

07.11.2025 11:45:00

Where Will Rigetti Computing Be in 5 Years?

Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) has been one of the hottest stocks on Wall Street, as it's a leader in the quantum computing space. However, these stocks have grown incredibly volatile over the past two months, with multiple days of them rising or falling by double-digits. Quantum computing investing isn't for the faint of heart, as there is significant investment risk in this sector. However, there is also a potentially massive market, which draws investors to this sector like a gold rush.What happens to Rigetti's stock over the next few weeks is inconsequential, as having a long-term investing mindset is critical when picking stocks in the quantum computing sector. Investors should be focused on where Rigetti Computing will be in five years, and that should drive investment decisions today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

