:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
07.11.2025 11:45:00
Where Will Rigetti Computing Be in 5 Years?
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) has been one of the hottest stocks on Wall Street, as it's a leader in the quantum computing space. However, these stocks have grown incredibly volatile over the past two months, with multiple days of them rising or falling by double-digits. Quantum computing investing isn't for the faint of heart, as there is significant investment risk in this sector. However, there is also a potentially massive market, which draws investors to this sector like a gold rush.What happens to Rigetti's stock over the next few weeks is inconsequential, as having a long-term investing mindset is critical when picking stocks in the quantum computing sector. Investors should be focused on where Rigetti Computing will be in five years, and that should drive investment decisions today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|28,12
|-6,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.