27.10.2025 08:55:00
Where Will SoundHound AI Stock Be in 1 Year?
SoundHound AI's (NASDAQ: SOUN) stock price has more than tripled over the past 12 months. The developer of voice and audio recognition services dazzled the market with its accelerating revenue growth and aggressive expansion plans, while the buying frenzy in artificial intelligence (AI) stocks amplified those gains. But can it maintain that momentum over the next year?SoundHound AI's namesake app is used to identify songs from just a few seconds of recorded audio or a few hummed bars. But it generates most of its revenue from Houndify, its developer platform for building customized AI-powered voice recognition services.
