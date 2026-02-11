USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
|
11.02.2026 16:39:00
Where Will USA Rare Earth Be in 5 Years?
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) is quickly building the foundation for a rare-earth business. It already has processing assets, allowing it to take raw rare-earth metals and turn them into usable products, such as magnets.However, the next five years will be vital as it looks to put the next piece of the puzzle in place.Right now, USA Rare Earth generates revenues from processing rare-earth metals in Europe. That comes from its recent acquisition of Less Common Metals. It is expected to open a processing facility in the United States in 2026, which will add to its revenue stream, as well.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
