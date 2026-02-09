Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
|
09.02.2026 16:47:59
Which is the Better Consumer Staples ETF?
The State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLP) and the Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEARCA:FSTA) both target U.S. consumer staples, but XLP is much larger and pays a higher yield, while FSTA offers broader diversification and slightly lower volatility.Both XLP and FSTA are designed to give investors exposure to the U.S. consumer staples sector, focusing on companies that provide essential products like food, household goods, and personal care items. This comparison examines their cost, performance, risk, and portfolio differences to help investors decide which may better fit a defensive equity allocation.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Staples Inc.
Analysen zu Staples Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.