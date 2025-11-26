Kremlin Aktie
WKN DE: 513350 / ISIN: DE0005133508
|
26.11.2025 18:03:31
Who is Kremlin operative Kirill Dmitriev?
Kirill Dmitriev's role has been growing in Russia's foreign policy. What is Dmitriev's background, and what's his connection to Vladimir Putin?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!