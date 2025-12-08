Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 11:00:05

Why a $5 Million Bet on Azenta Could Pay Off After a 70% Stock Slide

On November 14, Dallas-based Meros Investment Management disclosed a new position in Azenta (NASDAQ:AZTA), acquiring 159,945 shares valued at an estimated $4.6 million.An SEC filing published November 14 shows that Meros Investment Management initiated a new stake in Azenta (NASDAQ:AZTA), purchasing 159,945 shares during the third quarter. The estimated value of the position was $4.6 million at the end of the third quarter, reflecting 2% of the fund’s $234.2 million in reportable U.S. equity holdings. The fund reported a total of 43 positions for the period.Top five holdings as of the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
