Why a Fund Has a $194 Million TIC Solutions Bet Despite a 20% Drop Since Its NYSE Listing
Dallas-based Permian Investment Partners reported buying nearly 4.9 million additional shares of TIC Solutions, Inc. (NYSE:TIC) in a November 14 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Permian Investment Partners increased its stake in TIC Solutions, Inc. (NYSE:TIC) by nearly 4.9 million shares during the third quarter. The position’s dollar value rose by approximately $86.9 million from the prior quarter, and the holding now totals nearly 14.6 million shares worth $193.9 million as of September 30.TIC Solutions now represents about 21.9% of reportable AUM, making it the largest position in the portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
