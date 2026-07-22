ADTRAN Aktie
WKN: 892015 / ISIN: US00738A1060
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22.07.2026 22:19:30
Why Adtran Stock Withered on Wednesday
Not many investors were calling on Adtran (NASDAQ: ADTN) stock on Hump Day. Shares of the telecom equipment provider lost nearly 14% of their value that trading session, after the company published preliminary quarterly earnings that Mr. Market found wanting.Investors were disappointed mainly because Adtran cut its revenue forecast for its second quarter. It now expects $280 million to $282 million for the period, down from the previous estimate of $283 million to $303 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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